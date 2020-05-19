ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de, 19 Mayıs'ta gerçekleşen vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Buna göre; ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1068 artarak 92 bin 64'e, vaka sayısı ise 22 bin 996 artarak 1 milyon 552 bin 140'a ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle (Kovid-19) en fazla ölümün kayda geçtiği ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de 19 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 68 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 552 BİNİ AŞTI

ABD Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 996 artarak 1 milyon 552 bin 140'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1068 artarak 92 bin 64'e yükseldi. ABD'yi 299 bin 941 vakayla Rusya, 278 bin 188 vakayla İspanya ve 257 bin 396 vakayla Brezilya izliyor.

NEW YORK'TA 28 BİNİ 480 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 361 bin 266 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 150 bin 87 vakayla New Jersey ve 96 bin 485 vakayla Illinois takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyon 330 bine, iyileşen sayısı da 359 bine yaklaştı.

ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 05:09 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak         
15:06
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın         
14:33
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi         
14:27
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi         
14:24
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi         
13:28
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı         
13:24
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir         
13:09
Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi         
13:04
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 17:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]