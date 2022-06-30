ABD'de 1990'lı yılların ünlü R&B şarkıcısı Kelly'ye cinsel istismardan 30 yıl hapis

NEW ABD'de 1990'lı yıllarda ünlenen Grammy ödüllü R&B ve hiphop şarkıcısı Robert Sylvester Kelly, cinsel istismar davasında 30 yıl hapse mahkum edildi.

New York'un Brooklyn kentinde görülen mahkemede 55 yaşındaki Kelly, "18 yaşından küçük kız çocuklarına sistematik cinsel istismar", "şöhreti kötüye kullanma" gibi suçlardan 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Son duruşmada ifade veren bazı mağdurların, siyahi şarkıcının kendilerine yaptığı hakaret ve onur kırıcı sapkın davranışları anlatırken gözyaşlarına boğulduğu, eski yıldız hakkında öfke dolu oldukları bilgisi aktarıldı.

Brooklyn Başsavcısı Breon Peace karar hakkında, "Umarım bu ceza, tacizcinin ne kadar güçlü, zengin veya ünlü olduğunun bir önemi olmadığının kanıtı olur. Adalet sadece gerçeği duyar." şeklinde açıklamada bulundu.

R&B'yi yeniden tanımlayan şarkıcı olarak bilinen ve 3 defa Grammy müzik ödülünü alan şarkıcının mahkemede ifade vermeyi reddettiği ve cezası okunduğunda hiç tepki vermediği, ancak hakkındaki iddiaları kabul etmediği ve mahkumiyet cezasına itiraz etmeyi planladığı kaydedildi.

1990'larda hakkındaki taciz iddialarının kamuoyuna yansımasına rağmen şöhretini artırmaya devam eden Kelly'nin albümleri uzun süre en çok satanlar arasında yer aldı.

Müzik kayıtları dünya çapında 75 milyondan fazla alıcı bulan Kelly, 2008'de çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etmişti.