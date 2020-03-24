ABD'de 2.0 trilyon dolarlık yardım paketi hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de 2.0 trilyon dolarlık yardım paketi hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

ABD'de 2.0 trilyon dolarlık yardım paketi hazırlanıyor

6 saat önce

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını açıklamasının ardından, ABD Hazine Bakanlığı da, 2.0 trilyon doları bulacak bir yardım paketi hazırlığını hızlandırdı.

ABD'de 2.0 trilyon dolarlık yardım paketi hazırlanıyor, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını açıklamasının ardından, ABD Hazine Bakanlığı da, 2.0 trilyon doları bulacak bir yardım paketi hazırlığını hızlandırdı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınına karşı ekonomiyi destekleyecek teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin olarak, Demokrat Parti ile henüz anlaşmaya varılamadığını, ancak oldukça iyi ilerleme sağladıklarını açıkladı.

Demokrat Parti Senato Yetkilisi Chuck Schumer da gazetecilere yaptığı açıklamada, Senato'nun yakında 2.0 trilyon dolar olması beklenen olası teşvik paketini görüşmeye başlayacağını söyledi.  Fed Pazartesi günü, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacağını açıkladı.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.

Fed açıklamasında, ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının neden olduğu çok büyük bir zorlukla karşı karşıya oduğunun altı çizilerek, henahalkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlanacağına dikkat çekildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:19 Kaynak: DHA

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