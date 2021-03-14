ABD'de 2 binden fazla uçak seferi kar fırtınası nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

ABD'de 2 binden fazla uçak seferi kar fırtınası nedeniyle iptal edildi
14.03.2021 10:43
ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver'da 2 binden fazla uçuş yoğun tipi nedeniyle gerçekleştirilemedi.
ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver'da 2 binden fazla uçuş yoğun tipi nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Denver Uluslararası Havalimanı'nda yoğun kar fırtınasının etkisi nedeniyle dün öğleden sonra yaklaşık 750, bugün ise 1300'e yakın uçak seferi iptal edildi.
Colorado Ulaştırma Departmanı, yolların kar nedeniyle kapanma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak halka "zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması" çağrısı yaptı.
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