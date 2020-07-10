ABD'de 2 cam temizleyici 13 katlı binada asılı kaldı - Son Dakika

ABD'de 2 cam temizleyici 13 katlı binada asılı kaldı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2 cam temizleyici bindiği sepetin halatının kopması ile 13 katlı binada asılı kaldı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2 cam temizleyici bindiği sepetin halatının kopması ile 13 katlı binada asılı kaldı.

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ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde dün sabah Harrison Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı Tai Tung Village isimli binanın camlarını temizlemek için binaya çıkan 2 cam temizleyicisinin bindikleri sepetin halatı koptu. Halatın kopması ile işçiler metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İşçilerden 1'i sepetin içinde kalırken, diğeri ise kopan halata tutunarak havada asılı kaldı. Olay yerine gelen Boston İtfaiyesine bağlı ekipler halata tutunan işçinin çok yüksekte asılı kalması nedeni ile merdiveni kullanamazken, işçiyi binadaki pencereden içeriye çekerek kurtardı. İşçinin kurtarılma anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından telefon kamerası ile anbean kaydedildi.


Boston İtfaiyesi Şefi Jonathan Hernandez, yaptığı açıklamada "12., 13., ve 14. katlarda işler zorlaşıyor. Neyse ki işçileri kurtarabileceğimiz pencereler vardı" ifadelerini kullandı. Şef, işçilerin hastanede tedavi altında olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. - MASSACHUSETTS

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Boston, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 2 cam temizleyici 13 katlı binada asılı kaldı - Son Dakika
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