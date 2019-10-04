Son Dakika Haberleri: ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü

1 saat önce

Amerika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş uçağı, Connecticut eyaletindeki Bradley Uluslararası Havaalanı'na iniş sırasında düştü.

">

Amerika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş uçağı, Connecticut eyaletindeki Bradley Uluslararası Havaalanı'na iniş sırasında düştü. Kazada en az beş kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı bildiriliyor

ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü

Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:56:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]