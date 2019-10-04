ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü
1 saat önce
Amerika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş uçağı, Connecticut eyaletindeki Bradley Uluslararası Havaalanı'na iniş sırasında düştü.
Amerika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş uçağı, Connecticut eyaletindeki Bradley Uluslararası Havaalanı'na iniş sırasında düştü. Kazada en az beş kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı bildiriliyor
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02
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