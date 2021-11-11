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ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanmasında olay yeri video kayıtları inceleniyor - Son Dakika

ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanmasında olay yeri video kayıtları inceleniyor

11.11.2021 03:21
ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanmasında olay yeri video kayıtları inceleniyor

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un, ilk mağdura birkaç metre mesafeden ateş ettiğini gösteren görüntüler incelendi.

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un, ilk mağdura birkaç metre mesafeden ateş ettiğini gösteren görüntüler incelendi.

Kenosha kentindeki olaylarla ilgili görüşüne başvurulan pataloji doktrou Dough Kelley, mağdur Joseph Rosenbaum'un, Rittenhouse'un silahını almaya çalışırken mi yoksa kendini savunmaya çalışırken mi hayatını kaybettiği konusunun video görüntülerinden tam anlaşılamadığını belirtti.

Kelley, bununla birlikte videonun bir yerinde, mağdurun Rittenhouse'un silahının namlusunu eliyle tutmaya çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Rittenhouse'un avukatları ise18 yaşındaki gencin, silahının elinden alınıp kendisine karşı kullanılmasından korkarak panikle tetiğe bastığını savundu.

Görgü tanıklarından Nİcholas Smith, Rittenhouse'un titreyerek ve şok içinde "Az önce birini vurdum." diye durmadan tekrarladığını belirtti. Diğer tanık JoAnn Fiedler, sanığın detay vermeden, sürekli "Yapmak zorundaydım." dediğini söyledi.

Rittenhouse'un, hakkındaki ciddi suçlamalardan suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

Kenosha kentinde geçen yaz polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan protestolarda, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin, yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere doğru ateş açtığı görülmüştü.

Rittenhouse'un saldırıdan yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri ise AA kameramanının objektifine takılmış, şüpheli 26 Temmuz 2020'de tutuklanmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Wisconsin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanmasında olay yeri video kayıtları inceleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanmasında olay yeri video kayıtları inceleniyor - Son Dakika
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