ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme - Son Dakika

ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme

19.04.2021 19:51
ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme, System.String[]

ABD'de federal güvenlik düzenleyicilerinin, 17 Nisan'da Texas eyaletinde meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için özel heyet görevlendireceği belirtildi.

ABD'de federal güvenlik düzenleyicilerinin, 17 Nisan'da Texas eyaletinde meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için özel heyet görevlendireceği belirtildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Houston'ın kuzeyindeki Spring yerleşkesinde meydana gelen kaza sırasında elektrikli Tesla'nın şoför koltuğunda kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Olayın "özel çarpışma soruşturması" ekibi tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu Tesla'nın "Otopilot sürücü destek sistemi" ile mi yoksa şirketin "Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği" sistemi ile mi kullanıldığının belirleneceği bildirildi.

2019 Tesla S model elektrikli araç, hareket halindeyken yoldan çıkarak bir ağaca çarpmış ve alev alarak yanmıştı. Kazada, biri öndeki yolcu koltuğunda diğeri de arkada bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Nisan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı Kestiği ağacın altında kalan 52 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi Kestiği ağacın altında kalan 52 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı         
18:48
Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak         
18:08
İsviçre'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, Türkiye riskli ülkeler listesine alındı İsviçre'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, Türkiye riskli ülkeler listesine alındı         
17:41
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı         
17:26
Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı         
16:53
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır         
14:42
İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
13:46
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti         
12:34
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü         
11:02
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 20:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei