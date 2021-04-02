ABD'de 2 şirket, Nashville saldırısından etkilenenler için 200 bin dolar bağışladı - Son Dakika

ABD'de 2 şirket, Tennessee eyaletinin Nashville kent merkezinde 25 Aralık 2020'de gerçekleştirilen bombalı saldırıdan etkilenenlere 200 bin dolar bağışladı.

Tennessee Valley Authority (TVA) ve Nashville Electric Service şirketleri saldırıdan etkilenenlere yardım için yüzer bin dolar bağışladı. Her iki şirketten yapılan açıklamada, yardımdan işi veya ikametgahı etkilenenlerin yararlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda konutu etkilenenlerin 300 dolar, iş yeri zarar görenlerin 1200 dolar yardım alacağı ifade edildi.

Nashville kentindeki bombalı saldırı

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, 25 Aralık 2020'de Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu bildirilmişti.

Yetkililer, yaptığı açıklamada da Warner'ın saldırı öncesi polisin radarına takılmadığı bilgisini paylaşmıştı. Tennessee Savcısı Don Cochran, "Anthony Warner isimli şahsın intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu." açıklamasını yapmıştı.

Soruşturmayı yürüten federal yetkili David Rausch ise patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiğini söylemişti.

Warner'ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetmişti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Patlama nedeniyle kentte en az 41 bina zarar görürken hasar oluşan iletişim sistemleri, acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilemişti.