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ABD'de 2 trilyon paket için uzlaşma sağlandı
8 dakika önce
ABD'de Trump yönetimi ve Demokratlar koronavirüs canlandırma paketi üzerinde uzlaştılar.
ABD'de Trump yönetimi ve Demokratlar koronavirüs canlandırma paketi üzerinde uzlaştılar. ABD Senatosu bugün TSİ ile 19.00'da paket konusunu görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:56
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