ABD'de 2 trilyon paket için uzlaşma sağlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de 2 trilyon paket için uzlaşma sağlandı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de 2 trilyon paket için uzlaşma sağlandı

8 dakika önce

ABD'de Trump yönetimi ve Demokratlar koronavirüs canlandırma paketi üzerinde uzlaştılar.

ABD'de 2 trilyon paket için uzlaşma sağlandı, System.String[]

ABD'de Trump yönetimi ve Demokratlar koronavirüs canlandırma paketi üzerinde uzlaştılar. ABD Senatosu bugün TSİ ile 19.00'da paket konusunu görüşecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:56 

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