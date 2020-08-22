ABD'de 2 yaşındaki çocuğu maske takmayan aile uçaktan atıldı - Son Dakika

ABD'de 2 yaşındaki çocuğu maske takmayan aile uçaktan atıldı

ABD'de Orlondo'dan New York'a gitmek isteyen 6 çocuklu anne Chaya Bruck (39), 2 yaşındaki çocuğunun uçuş sırasında maske takmak istememesi sebebiyle uçaktan atıldı.

ABD'de 2 yaşındaki çocuğu maske takmayan aile uçaktan atıldı, System.String[]

ABD'de Orlondo'dan New York'a gitmek isteyen 6 çocuklu anne Chaya Bruck (39), 2 yaşındaki çocuğunun uçuş sırasında maske takmak istememesi sebebiyle uçaktan atıldı.

Ülkenin Orlando kentinden New York'a giden uçaktan indirilen anne Bruck, 2 yaşındaki çocuğunun laf dinlemediğini ve çocuğa maske takması için zor kullanamayacağını ifade etti. Bruck olayla ilgili olarak, "Benim ve ailem için son derece travmatik oldu" ifadelerini kullandı. Bruck, en küçük çocuğu Dina'ya maske takmaya çalıştığını ancak küçük çocuğun sürekli maskesini çıkardığını belirtti.  Ödediği bilet parasının yandığını ifade eden Bruck "Ellerini bağlamalı mıyım, ne yapmalıyım?" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de 2 yaşındaki çocuğu maske takmayan aile uçaktan atıldı - Son Dakika
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