Son Dakika Haberleri: ABD'de 2014'ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olay yaşandı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de 2014'ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olay yaşandı

13 dakika önce

NEW ABD'de önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yayımladığı raporda, ülkede 2014'ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olayın yaşandığı belirtildi.

ABD'de 2014'ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olay yaşandı, System.String[]

NEW ABD'de önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yayımladığı raporda, ülkede 2014'ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olayın yaşandığı belirtildi.

"The Bias Brief" (Önyargı Özeti) başlıklı raporda, 2014'ten Haziran 2019'a kadar kuruluşa bildirilen Müslümanlara karşı önyargılı olaylar değerlendirildi.

Raporda, Müslüman karşıtı olaylardaki en yüksek artışın, 2 bin 599 olay ile 2017'de gerçekleştiği, 2014 seviyesine göre bu rakamın yüzde 94'luk artışa denk geldiği ifade edildi.

2017'deki artışa sebep olarak Beyaz Saray'da göreve başladığının onuncu günününde Müslümanlara yönelik seyahat yasağı genelgesini imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin olabileceğine işaret edildi.

2019'un ilk yarısında 759 Müslüman karşıtı olayın kayıtlara geçtiği belirtildi.

Raporda değerlendirilen 2014-Haziran 2019 arasında camilere yönelik 506 olay gerçekleştiği ve bunlardan 148'inin kundaklama, zarar verme ve yıkma gibi eylemler olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca Müslümanlardan gelen şikayetlere göre, ABD'deki resmi kurumlar içinde Amerikalı Müslümanlara en fazla önyargılı davranan yapının da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olduğu ifade edildi.

CAIR Ulusal Araştırma ve Savunuculuk Müdürü Zainab Arain, raporun en güncel verilere dayandığını belirterek, "Bu rapor, Müslüman karşıtı önyargılı olayların sayısındaki rahatsız edici artışın yaygınlığını ve ciddiyetini belgeliyor." ifadesini kullandı.

CAIR, Amerikalı Müslümanları ve diğer azınlık gruplara mensup kişileri, karşılaştıkları her türlü önyargı olayını polise ve CAIR'e bildirmeye davet etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sivil Toplum Kuruluşu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Amerikalı komedyen Kevin Hart, cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kameraya aldırdı! Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok Adnan Oktar: Mehdi olduğum yönünde iddiam kesinlikle olmamıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 22:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de 2014'ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olay yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]