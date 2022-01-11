Üye Girişi
ABD'de 2017-2019'da İslamofobik gruplara 106 milyon dolara yakın fon sağlandı - Son Dakika

ABD'de 2017-2019'da İslamofobik gruplara 106 milyon dolara yakın fon sağlandı

11.01.2022 22:41
ABD'de 2017-2019'da İslamofobik gruplara 106 milyon dolara yakın fon sağlandı

NEW ABD'de 2017-2019 döneminde Müslüman karşıtı gruplara 106 milyon dolara yakın kaynak aktarıldığı ortaya çıktı.

NEW ABD'de 2017-2019 döneminde Müslüman karşıtı gruplara 106 milyon dolara yakın kaynak aktarıldığı ortaya çıktı.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) yayımlanan "Ana Akımda İslamofobi" adlı raporda, ülkedeki Müslüman karşıtı gruplara yapılan finansal yardımlar derlendi.

Raporda, incelenen en büyük İslamofobik 50 hayır kurumu ve vakfı arasından 35'inin 2017-2019 döneminde 26 Müslüman karşıtı gruba 105 milyon 865 bin 763 dolar aktardığının tespit edildiği belirtildi.

CAIR Ulusal Araştırma ve Savunuculuk Koordinatörü Huzaifa Shahbaz, raporun, ABD'deki Müslümanlar ve İslam hakkında yanlış bilgi yayan İslamofobi ağının iyi finanse edilerek aktif şekilde çalıştığının bir sır olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Shahbaz, "Bugün bağışçı topluluk, fonların nefret gruplarına gitmesini önlemek için net politikalar oluşturmalı ve Müslüman karşıtı bağnazlığın boyutunu anlamalarına yardımcı olmak için personel ve yönetim kurulu üyeleri için eğitim girişimleri uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bağış yapan kurumlar ile fonlanan grupların isimleri paylaşıldı

Bağış yapan kuruluşlar arasında Fidelity ve Schwab gibi ana isimlerin yanı sıra Yahudi Cemaat Fonu ile Ulusal Hıristiyan Yardım Vakfı gibi inanç temelli hayır kurumları da yer aldı.

Müslüman karşıtı faaliyetleri desteklemek için milyonlarca dolar katkıda bulunan Adelson Aile Vakfı gibi özel aile vakıflarının da bilgisi paylaşıldı.

Raporda listelenen Müslüman karşıtı nefret grupları arasında ise Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi (ACLJ), Gatestone Enstitüsü, Güvenlik Politikası Merkezi, Orta Doğu Forumu, Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü, David Horowitz Özgürlük Merkezi, Clarion Projesi ve Terörizm Araştırma Projesi gibi isimler yer aldı.

Raporda, 2019-2020'de CAIR'in ülke genelinde 6 binden fazla İslamofobik içerikli şikayet aldığına işaret edilerek, okullarda Müslüman öğrencilere yönelik zorbalık, Amerikan siyasetinde öne çıkan 40'a yakın İslamfobik söylem ve ülke genelinde 16 civarında camiye yapılan saldırılara ilişkin de detaylara yer verildi.

İslamofobi izleme sitesi faaliyete sokuldu

Washington D.C. merkezli Müslüman sivil haklar grubu, Müslüman karşıtı olayları izleme sitesi "Islamophobia.org" adlı siteyi yeniden faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Sitede, İslamofobik bağnazlığı yayan Müslüman karşıtı örgütlerin ve bireylerin profillerinin sergileneceği, sitenin önyargı karşıtı araçlar, İslamofobiye karşı neler yapılması gerektiği gibi alanlarda hizmetler sunacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Araştırma, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 2017-2019'da İslamofobik gruplara 106 milyon dolara yakın fon sağlandı - Son Dakika


Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca yaşamını yitirdi Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca yaşamını yitirdi         
22:41
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
22:40 Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı
22:11 TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
22:10 Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi
21:58 Yeğenine alkol içiren teyze, sosyal medyada büyük tepki çekti
21:52 POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı
21:43 Toplu ulaşımdaki yolculuklarıyla ünlenen köpek Boji, Ömer Koç tarafından sahiplenildi
21:23 Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi
21:11 İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu?
21:09 Konyaspor'un Ahmet Çalık videosunu paylaşmayan kalmadı
20:44 Tarkan'dan duygusal Enes Kara paylaşımı! Anne ve babalara seslendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 22:48:20. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de 2017-2019'da İslamofobik gruplara 106 milyon dolara yakın fon sağlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement