ABD'de 2019'da ateşli silah kullanımı sonucu ölüm oranı arttı - Son Dakika
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ABD'de 2019'da ateşli silah kullanımı sonucu ölüm oranı arttı

6 saat önce

ABD'de silah karşıtı bir sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, 2019'da ateşli silah kullanımı sonucu 38 bin 730 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de 2019'da ateşli silah kullanımı sonucu ölüm oranı arttı, System.String[]

ABD'de silah karşıtı bir sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, 2019'da ateşli silah kullanımı sonucu 38 bin 730 kişi hayatını kaybetti.


ABD'de 2019 yılında ateşli silah kullanımı nedeniyle 38 bin 730 kişi hayatını kaybetti. Silahlı Şiddet Arşivi (Gun Violence Archive-GVA) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanan verilere göre, hayatını kaybedenlerin 14 bin 970'i cinayet, cinayete teşebbüs, kasten yaralama ve savunma amaçlı silah kullanımı yüzünden hayatını kaybetti. GVA'ya göre bu veri, 2018 yılında 14 bin 789 olarak kayıtlara geçmişti. Yıl sonuna sayılı günler kala paylaşılan raporda, 11 yaş altı 207 çocuk hayatını kaybetti, 473 çocuk ise yaralandı. Ateşli silahlarla hayatını kaybeden 12-17 yaş arası çocukların sayısı ise 2 bin 253 olarak açıklandı.


Bu yıl 409 toplu cinayet


En az 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırılar için 'toplu cinayet' ifadesinin kullanıldığı raporda, bu yıl toplam 409 toplu cinayet yaşandığı belirtildi. Ateşli silahlarla ölümlerin yaklaşık yüzde 2'si, toplu katliam olarak nitelendirildi. Aile içi anlaşmazlıklar, çete kavgaları ve soygunlar da ateşli silah kullanımı sonucu meydana gelen ölümlerde ciddi oranda pay sahibi oldu.


Öte yandan 327 milyon nüfusa sahip ABD'de, vatandaşların elinde 200-350 milyon arasında ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor. ABD, dünyada silahın en kolay elde edilebildiği ülke olarak biliniyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Sivil Toplum Kuruluşu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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