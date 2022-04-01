ABD'de 2021'de 10 milyon adet sentetik ağrı kesici fentanil ele geçirildi - Son Dakika

ABD'de 2021'de, 10 milyon adet sentetik ağrı kesici fentanil ele geçirildi.

ABD basınındaki habere göre, Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsünce (NIDA), ülkede fentanilin son yıllarda kullanımına dair bir araştırma yapıldı.

Geçen yıl yakalanan 10 milyon hapın, son 4 yılda ele geçirilen miktarın yaklaşık 50 katı olduğuna dikkat çekilen araştırmada fentanilin reçete ile de elde edilebildiğine ve yanlışlıkla maruz kalınabilme riski bulunduğuna işaret edildi.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsünden (ADAI) Caleb Banta-Green, bu haplara erişimin kolay olması nedeniyle kullanımının hızla arttığı uyarısında bulundu.

Banta-Green, fentanil kullanımı nedeniyle "aşırı doz olma" durumunun yüksek olduğunu ve son yıllarda bu nedenle ölenlerin sayılarının arttığını ifade etti.

Morfinden en az 75 kat daha etkili

Washington eyaletinde yapılan bir ankette ise fentanil kullananların üçte ikisi, bunu "bilerek" yaptıklarını ve hap şeklinde aldıklarını belirtti.

Fentanil, morfinden en az 75 kat daha etkili olan ve kanserin şiddetli ağrılarını dindirmek için kullanılan bir ağrı kesici olarak bilinirken, son dönemde uyuşturucu madde olarak da kullanılmaya başlandı.

ABD'de Nisan 2020-2021'de "aşırı doz" nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan büyük bir kısmının ise fentanil kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Aşırı dozdan ölümler en çok fentanil nedeniyle görülürken, ülkede metamfetamin ve kokain gibi uyuşturuculardan ölümlerin de bu maddelerin içine fentanil karıştırılması nedeniyle arttığı kaydedildi.