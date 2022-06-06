Florida 'da şiddetli yağışlara, su basmasına ve elektrik kesintilerine neden olan Alex fırtınası, Küba 'da da etkisini göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk fırtınası Alex, Bermuda bölgesine yöneliyor - Son Dakika

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