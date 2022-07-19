ABD'de 2022'de 6 Milyondan Fazla Çocuk Kovid-19'a Yakalandı - Son Dakika
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ABD'de 2022'de 6 Milyondan Fazla Çocuk Kovid-19'a Yakalandı

19.07.2022 11:05
ABD'de 2022'de 6 Milyondan Fazla Çocuk Kovid-19'a Yakalandı

LOS ANGELES, 18 Temmuz (Xinhua) -- Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği tarafından hazırlanan son rapora göre ABD'de 2022 yılında 6 milyonun üzerinde çocuk Kovid-19 vakası bildirildi, yaklaşık 287.000 vaka ise son 4 haftada kaydedildi.

LOS ANGELES, 18 Temmuz (Xinhua) -- Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği tarafından hazırlanan son rapora göre ABD'de 2022 yılında 6 milyonun üzerinde çocuk Kovid-19 vakası bildirildi, yaklaşık 287.000 vaka ise son 4 haftada kaydedildi. ABD'deki çocuk Kovid-19 vakaları, bir yıl önceye göre büyük artış gösterdi. Pazartesi günü yayımlanan raporda AAP, yeni varyantlarla bağlantılı hastalığın ciddiyetini ve potansiyel uzun dönem etkilerini değerlendirmek üzere yaşa özgü daha fazla verinin acilen toplanmasının gerekli olduğunu belirtti. AAP, "Pandeminin çocuk sağlığı üzerinde ani etkileri olduğunu kabul etmek önemli ancak daha da önemlisi, bu nesildeki çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı üzerindeki uzun süreli etkilerini belirlemeli ve ele almalıyız" ifadelerini kullandı. ABD'de pandeminin başlangıcından itibaren 13,9 milyonun üzerinde çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'de 2022'de 6 Milyondan Fazla Çocuk Kovid-19'a Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de 2022'de 6 Milyondan Fazla Çocuk Kovid-19'a Yakalandı - Son Dakika
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