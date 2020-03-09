ABD'de 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

ABD'de 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

ABD'de 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Yetkililer, 18'i Washington, 2'si Florida ve biri Kaliforniya'da olmak üzere ülke genelinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının 21'e çıktığını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:01 
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