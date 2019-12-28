ABD'de 21 yaş altına sigara ve tütün mamulleri satışı yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 21 yaş altı kişilere sigara ve tütün ürünlerinin satışı yasaklandı.



Geçtiğimiz hafta Kongre'den geçen yasa elektronik sigara ve nikotin içeren diğer sıvı maddeleri de içeriyor. Daha önceki mevcut yasaya göre sigara satışı bazı eyaletlerde 18 yaşın altındaki kişilere yasak getiriyordu.