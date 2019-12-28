ABD'de 21 yaş altına sigara ve tütün mamulleri satışı yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 21 yaş altına sigara ve tütün mamulleri satışı yasaklandı - Son Dakika Dünya

ABD'de 21 yaş altına sigara ve tütün mamulleri satışı yasaklandı

6 saat önce

ABD'de 21 yaş altı kişilere sigara ve tütün ürünlerinin satışı yasaklandı. Geçtiğimiz hafta Kongre'den geçen yasa elektronik sigara ve nikotin içeren diğer sıvı maddeleri de içeriyor. Daha önceki mevcut yasaya göre sigara satışı bazı eyaletlerde 18 yaşın altındaki kişilere yasak getiriyordu

ABD'de 21 yaş altına sigara ve tütün mamulleri satışı yasaklandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 21 yaş altı kişilere sigara ve tütün ürünlerinin satışı yasaklandı.


Geçtiğimiz hafta Kongre'den geçen yasa elektronik sigara ve nikotin içeren diğer sıvı maddeleri de içeriyor. Daha önceki mevcut yasaya göre sigara satışı bazı eyaletlerde 18 yaşın altındaki kişilere yasak getiriyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:58 
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