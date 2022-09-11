ABD'de 11 Eylül saldırılarının 21. yılı - Son Dakika
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ABD'de 11 Eylül saldırılarının 21. yılı

11.09.2022 23:57

ABD'de 21 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler, New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde yapılan anıtta anıldı.

ABD'de 21 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler, New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde yapılan anıtta anıldı.

YORUMLAR
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ABD Başkanı Biden, 11 Eylül'ün 21. yılında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi ABD Başkanı Biden, 11 Eylül'ün 21. yılında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi Çin'in Tekstil Sektörü İlk Yedi Ayda Büyüme Kaydetti Çin'in Tekstil Sektörü İlk Yedi Ayda Büyüme Kaydetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de 11 Eylül saldırılarının 21. yılı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de 11 Eylül saldırılarının 21. yılı - Son Dakika
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