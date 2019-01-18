Son Dakika Haberleri: ABD'de 22 Dolar İçin Öldürülen Türk Son Yolculuğuna Uğurlandı

ABD'de 22 Dolar İçin Öldürülen Türk Son Yolculuğuna Uğurlandı

20 dakika önce

Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - NEW York'ta bir akaryakıt istasyonunda idarecilik yapan ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Türk vatandaşı Cemal Dağdeviren bugün İstanbul 'da son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'de 22 Dolar İçin Öldürülen Türk Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA  - NEW York'ta bir akaryakıt istasyonunda idarecilik yapan ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Türk vatandaşı Cemal Dağdeviren bugün İstanbul 'da son yolculuğuna uğurlandı. 

Cemal Dağdeviren (59) için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dağdeviren'in ailesi ve sevenleri katıldı. Dağdeviren için yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Cemal Dağdeviren'in cenazesi Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye'den çalışmak için ABD'nin New York kentine gelen 59 yaşındaki Dağdeviren, Long Island bölgesindeki bir akaryakıt stasyonunda yöneticilik yapıyordu. Dağdeviren, pazartesi günü istasyona gelen ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücüyü arabasının önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Sürücünün arabasıyla kendisini ezmesi sonucu ağır yaralanan Dağdeviren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Dağdeviren evli ve 2 çocuk babasıydı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım de Dağdeviren'in oğlu Ali Can Dağdeviren'i arayarak taziyelerini iletmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu

Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:39:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de 22 Dolar İçin Öldürülen Türk Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]