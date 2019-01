ABD'de 22 Dolar İçin Öldürülen Türk'ün Katil Zanlısı Polise Teslim Oldu

ABD'nin New York eyaletinde benzin istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren katil zanlısı teslim oldu.

ABD'nin New York eyaletinde benzin istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren'ni aracı ile ezerek öldüren Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.



ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde benzin istasyonunu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren'in katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren'ni aracı ile ezerek öldüren 33 yaşındaki Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.



Yetkililer konu ile ilgili," Pazartesi günü New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde bir benzin istasyonunda öldürülen Cemal Dağdeviren'nin katil zanlısı olarak aranan şüphelinin, gece saatlerinde Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentine bağlı Peter Roston kasabasında polise giderek teslim oldu" şeklinde açıklamada bulundu.



"Halkın gösterdiği yakın ilgi için de teşekkür ediyorum"



New York- Nassau İlçesi Polis Komiseri Patrick Ryder, katil zanlısı olarak tanımlanan Roston Joshua'nun 22 dolar benzin aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçmaya çalıştığını bu sırada Dağdeviren'in Joshua'ya engel olmaya çalıştığını belirtti. Ryderi zanlının, fotoğraflarının sosyal medyada ve basında yayımlanmasından sonra baskıyı hisset ederek teslim olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili halkın gösterdiği yakın ilgi için de teşekkür ediyorum" dedi.



Cemal Dağdeviren'in ölümüne neden olan 33 yaşındaki katil zanlısı Roston Joshua'ın kasten adam öldürmek suçundan yargılanması bekleniyor. Öte yandan Polis, katil zanlısı Roston Joshua'nın Pensilvanya eyaletine nasıl geldiğini ise araştırmaya devam ediyor. - PENNSYLVANIA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Gündeme Gelen Lise Öğrencisi Cinayetinin Detayları Ağızları Açık Bıraktı

Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi