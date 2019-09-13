Son Dakika Haberleri: ABD'de 22 yıl önce kaybolan adamın kemikleri Google Earth sayesinde bulundu
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ABD'de 22 yıl önce kaybolan adamın kemikleri Google Earth sayesinde bulundu

21 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde 22 yıl önce arabasıyla birlikte kaybolan bir adam Google Earth uydu görüntüleri sayesinde bulundu. Polis, William Moldt adlı adamın kayıp dosyasını delil yetersizliği sonrası kapatmıştı.

ABD'de 22 yıl önce kaybolan adamın kemikleri Google Earth sayesinde bulundu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde 22 yıl önce arabasıyla birlikte kaybolan bir adam Google Earth uydu görüntüleri sayesinde bulundu. Polis, William Moldt adlı adamın kayıp dosyasını delil yetersizliği sonrası kapatmıştı.


8 Kasım 1997'de kayıp olduğu bildirilen 40 yaşındaki William Moldt'un kaybolduğu Wellington kasabasında yaşayan biri, Google Earth uydu görüntülerine bakarken bölgede bulunan bir göletin içerisinde bir arabanın olduğunu fark etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Google, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:45 
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