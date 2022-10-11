ABD'de 23 yıl hapis yatan Müslüman mahkum hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü - Son Dakika
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ABD'de 23 yıl hapis yatan Müslüman mahkum hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü

11.10.2022 23:14
ABD'de 23 yıl hapis yatan Müslüman mahkum hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü

NEW ABD'nin Maryland eyaletinde, 23 yıl hapis yattıktan sonra delillerdeki şüphe nedeniyle hapis cezası bozularak geçen ay serbest bırakılan Müslüman mahkum Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

NEW ABD'nin Maryland eyaletinde, 23 yıl hapis yattıktan sonra delillerdeki şüphe nedeniyle hapis cezası bozularak geçen ay serbest bırakılan Müslüman mahkum Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

Baltimore Başsavcısı Marilyn Mosby, düzenlediği basın toplantısında, 1999 yılında öldürülen Hae Min Lee olayında deliller üzerinde yapılan ek DNA testlerinin Syed'i şüpheli olarak davanın dışında bıraktığını açıkladı.

Lee cinayetine yönelik adalet arayışının devam edeceğini belirten Mosby, "Bu dava dosyası Syed için kapandı. Artık temyize gerek yok. Bugün adalet yerini buldu." ifadelerini kullandı.

Syed'in avukatı Erica Suter de savcılığın kararı üzerine gazetecilere, "Bugün Adnan Syed ve sevdiklerinin 23 yıldır beklediği gün. DNA testinin sonuçları Adnan ve destekçilerinin her zaman bildiği şeyi, onun masumiyetini doğruladı. Maryland eyaleti suçlamaları düşürdü. Adnan Syed özgür." değerlendirmesinde bulundu.

Suter, gazetecilerin sorusu üzerine, Syed'in 23 yıl süren haksız mahkumiyeti için tazminat isteyip istemeyeceği konusunu konuşmak için ise henüz erken olduğunu kaydetti.

Olay

Adnan Syed, 1999'da Woodlawn Lisesi öğrencisi Lee'nin öldürülerek cesedinin Baltimore'da bir parka gömülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 23 yıl boyunca suçsuz olduğunu ispatlayamamıştı.

Avukatı Rabia Chaudry'nin, Syed'in davasındaki hataları anlattığı Podcast serisi ve "Adnan'ın Hikayesi" adıyla çıkardığı kitabı büyük ilgi görmüş, davanın yeniden ele alınmasının önünü açmıştı.

Maryland'ın Baltimore şehrinde hakim Melissa Phinn, savcıların alternatif şüphelileri yeterince araştırmadığı ve zayıf deliller öne sürdüklerini belirleyerek, Syed'in 1999'da eski kız arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürmekten aldığı ömür boyu hapis cezası mahkumiyetini 20 Eylül'de bozmuştu.

41 yaşındaki Syed, 23 yıl hapis yattıktan sonra getirildiği son duruşmada mahkeme salonundan kelepçesiz olarak çıkmıştı.

Hakim Phinn, Syed'in yeniden yargılanması veya hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için savcılara 30 gün süre tanımıştı.

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Kaynak: AA

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