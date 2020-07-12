ABD'de 249 yıllık kilise yandı - Son Dakika

ABD'de 249 yıllık kilise yandı

ABD'nin California eyaletinde 249 yıllık tarihi kilise çıkan yangında büyük hasar gördü.

ABD'nin California eyaletinde 249 yıllık tarihi kilise çıkan yangında büyük hasar gördü.

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı

California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde tarihi San Gabriel Kilisesi'nde yangın çıktı. San Gabriel itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında yaralanma yaşanmadığı ve kundaklamaya ilişkin bir kanıt olmadığı kaydedildi. Kilisenin çatısının yangın nedeniyle tamamen küle döndüğü ve sunakta büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Los Angeles Yardımcı Piskoposu Robert Barron, "Los Angeles'taki tarihi San Gabriel Misyonu kilisesinin çıkan yangın nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğünü öğrenmekten derin üzüntü duyuyorum" dedi. Başpiskopos Jose H. Gomez ise bu sabah kiliseyi ziyaret etti.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 4 aydır kapalı olan kilisenin gelecek hafta sonu yeniden açılması planlanıyordu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de 249 yıllık kilise yandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:33 Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım 17:58 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı 17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
18:33
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
17:58
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
16:47
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 19:15:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 249 yıllık kilise yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]