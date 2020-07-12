- ABD'de 249 yıllık kilise yandı - Son Dakika

- ABD'de 249 yıllık kilise yandı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde 249 yıllık tarihi kilise çıkan yangında büyük hasar gördü.

California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde tarihi San Gabriel Kilisesi'nde yangın çıktı. San Gabriel itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında yaralanma yaşanmadığı ve kundaklamaya ilişkin bir kanıt olmadığı kaydedildi. Kilisenin çatısının yangın nedeniyle tamamen küle döndüğü ve sunakta büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Los Angeles Yardımcı Piskoposu Robert Barron, "Los Angeles'taki tarihi San Gabriel Misyonu kilisesinin çıkan yangın nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğünü öğrenmekten derin üzüntü duyuyorum" dedi. Başpiskopos Jose H. Gomez ise bu sabah kiliseyi ziyaret etti.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 4 aydır kapalı olan kilisenin gelecek hafta sonu yeniden açılması planlanıyordu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.