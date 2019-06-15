Son Dakika Haberleri: ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
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ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu

1 saat önce

ABD'de 261 şişe burunlu yunus, Louisiana ve Florida kıyıları arasında karaya vurdu.

ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu, System.String[]
ABD'de 261 şişe burunlu yunus, Louisiana ve Florida kıyıları arasında karaya vurdu.
CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanlar, 1 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında yüzde 98'i ölü 261 şişe burunlu yunusun karaya vurduğunu tespit etti.
Karaya Vuran Deniz Memelileri Programı Yöneticisi Erin Fougeres bu rakamın tarihsel ortalamanın üç katı büyüklüğünde olduğunu belirtti.
NOAA tarafından "olağan dışı ölüm vakası" olarak ilan edilen olayın sebepleri hakkında konuşan Fougeres, "ABD genelinde etkisi hissedilen nemli kıştan dolayı endişeliyiz. Mississippi Vadisi'nde son 124 yılın en nemli kışı yaşandı." şeklinde konuştu.
Fougeres, kıyıya vuran yunuslardan bazılarının derilerinde tatlı suyla temas sonucu oluşan cilt yaraları bulunduğunu kaydetti.
Yunusların ölüm sebepleri hakkında henüz net bir sonuca ulaşılamazken, araştırmacılar okyanustaki tuz seviyesinin azalmasının ölümlere yol açma ihtimali üzerinde duruyor.
Araştırmacıların, 2010 yılında Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının etkileri de olmak üzere yüksek sayıdaki ölümler için bütün ihtimalleri araştırdıkları bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:33 Kaynak: AA
Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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