ABD'de 3 Binden Fazla Hastaya Hıv veya Hepatit Bulaşmış Olabilir

SADDLE ABD'de New Jersey eyaletinde bir cerrahi merkezinde 3 binden fazla hastanın HIV, hepatit B ve C virüsüne maruz kalmış olabilecekleri bildirildi.

SADDLE ABD'de New Jersey eyaletinde bir cerrahi merkezinde 3 binden fazla hastanın HIV, hepatit B ve C virüsüne maruz kalmış olabilecekleri bildirildi.



New Jersey Sağlık Departmanı yetkilileri, Saddle Brook bölgesindeki merkezde Ocak - 7 Eylül tarihleri arasında tedavi gören 3 binden fazla kişiye HIV, hepatit B ve C virüsü bulaşmış olabileceğini açıkladı.



Açıklamada, merkezde yapılan teftişte, çalışanların sterilizasyon prosedürlerine tam anlamıyla uymadığının ve tıbbi cihazların düzgün bir şekilde temizlenmediğinin ortaya çıkması üzerine hastaların kan yoluyla bulaşan virüslere maruz kalmış olabileceği uyarısının yapıldığı belirtildi.



Cerrahi merkezin yöneticisi Betty McCabe, bu tarih aralığında tedavi gören 3 bin 778 hastanın test yaptırmaları gerektiğini ve merkezin testlerin maliyetini karşılamaya hazır olduğunu kaydetti.

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