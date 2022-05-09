Son dakika haber! ABD'de 3 çocuğu ölü bulunan anne tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! ABD'de 3 çocuğu ölü bulunan anne tutuklandı

09.05.2022 13:28
Son dakika haber! ABD'de 3 çocuğu ölü bulunan anne tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Los Angeles kentinde üç çocuğu evde ölü bulunan bir anne cinayet şüphesiyle tutuklandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde üç çocuğu evde ölü bulunan bir anne cinayet şüphesiyle tutuklandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde polis tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 07.45'te silah seslerinin duyulması üzerine West Hills'deki bir eve baskın düzenlendiği belirtildi. Baskında biri kız 2'si erkek 8-12 yaşları arasındaki 3 çocuğun olay yerine ulaşan polisler tarafından ölü bulunduğu ifade edildi. Los Angeles polisi, gözaltına alınan annenin sorgulanmasının ardından cinayet şüphesiyle tutuklandığını ve psikolojik değerlendirme için hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Anneler Günü'nde meydana gelen olayla ilgili ifade veren şüpheli annenin komşusu Prisila Canales, olaydan bir gün önce annenin "Ailem bana zarar veriyor" şeklinde bağrışlarını duyduğunu söyledi. Kadının çığlıklarından iyi olmadığının anlaşıldığını belirten Canales, ailenin mahalleye 2-3 ay önce taşındığını ifade etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çocukların ölüm nedenine ilişkin detay verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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