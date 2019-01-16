Son Dakika Haberleri: ABD'de 3 Çocuk Dondurucuda Ölü Bulundu

ABD'de 3 Çocuk Dondurucuda Ölü Bulundu

1 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde 3 çocuk, bahçede bulunan ve kullanılmayan derin dondurucuda ölü bulundu.

ABD'de 3 Çocuk Dondurucuda Ölü Bulundu, System.String[]
ABD'nin Florida eyaletinde 3 çocuk, bahçede bulunan ve kullanılmayan derin dondurucuda ölü bulundu. Çocukların havasızlıktan öldükleri belirtiliyor.

ABD'nin Florida eyaletinde bahçeye atılan derin dondurucunun içine oyun oynamak için girdikleri belirtilen 1, 4 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuk üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan hayatını kaybetti. Baygın halde bulunan çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suwannee Emniyet Teşkilatı yetkilileri, otopsi sonucunu bekledikleri olayın trajik bir kaza olduğunu, dondurucunun çalışmadığını, bahçeye bırakıldığını çocukların oyun oynamak için girdiklerini ve dondurucuda boğulduklarını ifade etti.

1 yaşındaki kız çocuğuyla 6 yaşındaki ağabeyi, Live Oak'taki yaşadıkları evde, 4 yaşındaki arkadaşlarıyla oyun oynarken küçük çocuklara da 4 yaşındaki çocuğun annesi bakıyordu. Kadının tuvalete gitmek için oradan ayrıldığı ve döndüğünde çocukları bulamadığı belirtildi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden 1 ve 6 yaşındaki çocukların büyükannesinin de evde uyuduğu öğrenildi.

Çocukların kaybolduğunu fark eden kadın, büyükanneyi uyandırarak evi ve bahçeyi aramaları sonucunda çocukları derin dondurucunun içinde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuklar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - FLORIDA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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