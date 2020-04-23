ABD'de 3 eyaleti fırtına vurdu: 6 ölü - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD'yi fırtına vurdu. Ülkenin Oklahoma, Louisiana ve Texas eyaletlerinde dün etkili olan fırtınada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD'yi fırtına vurdu. Ülkede 3 haftadır etkisini gösteren ve saatte 60-70 km hızla esen fırtına dün akşam Oklahoma, Louisiana ve Texas eyaletinde hayatı felç ettiği öğrenildi. Şiddetli fırtına nedeniyle 6 kişinin öldüğü onlarca yaralının olduğu belirtildi. Kuvvetli fırtına üç eyaletteki yerleşim yerlerinde ağır hasara yol açtığı ifade edildi.