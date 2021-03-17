ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü - Son Dakika

ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

17.03.2021 09:54
ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü, System.String[]

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki zanlı tutuklandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 farklı masaj salonuna peş peşe saldırılar gerçekleştirildi. İlk olarak eyaletin Cherokee ilçesindeki bir masaj salonuna giren silahlı saldırganın, etrafa ateş açtığı bildirildi. Cherokee County Şerif Ofisi Sözcüsü Kaptan Jay Baker, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Baker, hayatını kaybedenlerden 2'sinin Asya kökenli olmak üzere 3 kadın, diğerinin ise erkek olduğunu aktardı.

İlk saldırıdan kısa süre sonra Atlanta kent merkezinde polis, soygun ihbarı üzerine geldiği başka bir masaj salonunda 3 kadını ölü buldu. Yapılan açıklamada, "Olay mahallinde bulunan 3 kadının silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi" bilgisi paylaşıldı.

İkinci saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunun polis, bu sırada sokağın karşısındaki başka bir masaj salonundan saldırı ihbarı aldı. Burada da 1 kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. İkinci ve üçüncü saldırıda hayatını kaybeden kadınların da Asya kökenli olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına ait görüntülerini inceleyen polis müfettişleri, masaj salonlarından birinin yakınındaki 1 şüphelinin fotoğraflarını yayınladı. Kısa süre sonra 3 saldırının da faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığı duyuruldu. Şerif Ofisi Sözcüsü Baker, müfettişlerin Long'un 3 silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olduklarından "son derece emin" olduklarını ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin, ırkları veya etnik kökenleri nedeniyle hedef alınıp alınmadığının belirlenmesi için henüz çok erken olduğu ifade edildi. Georgia Valisi Brian Kemp saldırılardan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün ailemiz bu korkunç şiddet eylemlerinin kurbanları için dua ediyor" ifadelerini kullandı. - GEORGIA

ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

Amerika Birleşik Devletleri, Saldırı, Masaj, Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden? Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı
Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş         
10:15
Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı         
09:53
İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm         
09:46
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek         
09:29
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir         
07:43
Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra itiraf etti: Zatürre tedavisi görürken meğer koronaymışım Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra itiraf etti: Zatürre tedavisi görürken meğer koronaymışım         
00:57
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 10:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei