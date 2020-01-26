ABD'de 3. korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 3. korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

ABD'de 3. korona virüsü vakası tespit edildi

6 saat önce

ABD'nin California eyaletinde bir korona virüs vakasının daha tespit edildiği, ülke genelinde vaka sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

ABD'de 3. korona virüsü vakası tespit edildi, System.String[]

ABD'nin California eyaletinde bir korona virüs vakasının daha tespit edildiği, ülke genelinde vaka sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.


ABD'nin California eyaletine bağlı Orange County sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bir korona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden geldiği belirtilen kişinin hastanede karantina altına alındığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.


Çin'de görülen korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 56'ya yükselirken, ülkenin 30 eyalet ve kentinde en üst düzey acil durum tedbirleri uygulanmaya başlandı.


Kanada'da kesinleşen ilk vakanın görüldüğü belirtilirken, Tayland'da 4, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Fransa'da 3'er, Japonya ve Vietnam'da 2'şer, Nepal ve Avustralya'da ise birer vaka kayıtlara geçti. Hong Kong'da 5, Tayvan'da ise 3 kesinleşmiş vaka bulunduğu bildirildi. - CALİFORNİA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, California, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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