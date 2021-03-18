ABD'de 3 masaj salonunda 8 kişiyi öldüren zanlı, 8 kez cinayet suçlamasıyla yargılanacak - Son Dakika

ABD'de 3 masaj salonunda 8 kişiyi öldüren zanlı, 8 kez cinayet suçlamasıyla yargılanacak

18.03.2021 05:23
ABD'de 3 masaj salonunda 8 kişiyi öldüren zanlı, 8 kez cinayet suçlamasıyla yargılanacak, System.String[]

ABD'nin Atlanta kentinde 3 masaj salonunda 8 kişiyi vurarak öldüren zanlıya savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltildi.

ABD'nin Atlanta kentinde 3 masaj salonunda 8 kişiyi vurarak öldüren zanlıya savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltildi.

ABD'de 2019'dan bu yana yaşanan en büyük silahlı saldırı olayının tek zanlısı olan 21 yaşındaki Robert Aaron Long, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Suçunu kabul eden ancak saldırılarının "ırksal motivasyona dayanmadığını" savunan zanlı hakkında savcılık, 8 kez cinayet suçlamasıyla dava açtı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 6'sının Asyalı kadınlar olması, zanlı aksini söylese de saldırıda Asyalılara karşı bir nefret suçu olduğu tartışmasını gündeme getirdi. Georgia Eyalet Meclisi Vekili Vietnam asıllı Bee Nguyen, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının tam da "cinsiyet temelli şiddet, yabancı düşmanlığı ve kadın düşmanlığı" üçgeninde yaşandığını ve bunların sıradan cinayetler olmadığını ifade etti.

Zanlının daha önce sosyal medya hesaplarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Çin'e yönelik ırkçı ifadeler kullandığı bilgisi medyaya yansırken, ABD'de yaşayan Asyalılara yönelik benzer saldırıların artmasından endişe edildiği bildirildi.

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 3 masaj salonuna önceki gece silahlı saldırı düzenleyen Robert Aaron Long, 6'sı Asyalı kadınlar olmak üzere 8 kişiyi vurarak öldürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili olarak, ülkede Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçlarında, Donald Trump yönetiminin Kovid-19 için kullandığı "Vuhan virüsü" gibi söylemlerin etkili olduğunu ifade etmişti.

Biden da saldırıların "çok endişe verici" olduğunu belirterek, ülkedeki Asyalılara karşı saldırıların Amerikan değerleriyle örtüşmediğini kaydetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Cinayet, Atlanta, Masaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 3 masaj salonunda 8 kişiyi öldüren zanlı, 8 kez cinayet suçlamasıyla yargılanacak - Son Dakika


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