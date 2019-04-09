ABD'de 3 Yaşındaki Bir Çocuk, İpad'i 49 Yıllığına Kitledi

Apple
cihazlarda şifreleri defalarca yanlış girmek, cihazın belli bir süre için deneme yapmayı engellemesi ile sonuçlanıyor. Bir çocuk ise hatalı şifre girmek konusunda epey ısrarcı davranıp, gazeteci Evan Osnos'un iPad'ini 49 yıllığına kilitledi.
Konuyla ilgili olarak okurlarından yardım isteyen Osnos, durumu Twitter
'dan paylaştı. Gönderinin yapıldığı anda cihazın şifresini yeniden girmek için 25,536,442 dakika daha beklemek gerekiyordu.
Osnos, "Sahte gibi gözüküyor ama ne yazık ki iPad'imiz, 3 yaşındaki çocuğun (defalarca) şifreyi çözmeye çalışması sonucu böyle gözüküyor. Fikri olan?" diye yazdı.
Gazeteci, takipçilerinden pek çok tavsiye aldı. Bazıları doğrudan çözüm bulmaya çalışırken bazıları da işi alaya vurdu.
Bazı kullanıcılar "üstüne bir bardak su iç" derken, bazı kullanıcılar ise cihazı rebootlamayı tavsiye etti. Bir kullanıcı, iPad'i oğlu 50 yaşına gelene kadar saklamayı tavsiye etti.