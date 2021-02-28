- ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika

- ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı

28.02.2021 23:37

- ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı ABD'nin Montana eyaletinde kötü hava koşulları nedeni ile 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

- ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı

KUZEY DAKOTA - ABD'nin Montana eyaletinde kötü hava koşulları nedeni ile 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

ABD'de kötü hava koşulları nedeni ile zincirleme trafik kazaları devam ediyor. Montana eyaletine bağlı Billings kenti yakınlarında Interstate 90 yolu üzerinde bulunan Yellowstone Nehri Köprüsü'nde 30 ile 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Montana Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 1'inin kazanın ardından diğer araçlar tarafından ezilmemek için köprüden aşağı atladığı ve ağır şekilde yaralandığı aktarıldı. Devriye, yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığını ve iyileşmesinin beklendiğini açıkladı. Devriye ayrıca, kazanın köprüdeki gizli buzlanma nedeni ile meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Montana Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kyler Nerison ABD basınına verdiği demeçte, kazanın nedeninin ani bir kar fırtınası sonucu görüş mesafesinin sıfıra inmesi olduğunu öne sürdü. Kazaya karışan Bella Contreraz ABD basınına verdiği demeçte ise, kaza hakkında "Çarpışan arabalar gibiydi" dedi.

Texas'ta 70'den fazla araç birbirine girmişti

Texas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde ise 11 Şubat'ta gizli buzlanma nedeni ile 70'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

- ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı
- ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı
- ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı
- ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Zincirleme Trafik Kazası, Trafik Kazaları, Montana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - ABD'de 30'dan fazla araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika


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