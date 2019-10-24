Son Dakika Haberleri: ABD'de 30 metre yüksekliğindeki ağaç ev yandı
Son Dakika Güncel ABD'de 30 metre yüksekliğindeki ağaç ev yandı

ABD'de 30 metre yüksekliğindeki ağaç ev yandı

1 saat önce

ABD'nin Tennessee eyaletinde inşası yaklaşık 19 yılda tamamlanan ve 30 metre ile dünyanın en yüksek ağaç evlerinden birisi olan 10 katlı yapı dakikalar içinde kül oldu.

ABD'de 30 metre yüksekliğindeki ağaç ev yandı, System.String[]

ABD'nin Tennessee eyaletinde inşası yaklaşık 19 yılda tamamlanan ve 30 metre ile dünyanın en yüksek ağaç evlerinden birisi olan 10 katlı yapı dakikalar içinde kül oldu.

Geçmişte yerel yönetimde görev alan mimar Horace Burgess'in "ilahi bir ilham aldığını" belirterek, 1990'ların başında Tennessee eyaletinde Crossville ilçesinde yapımına başladığı ve ahşap parçaları, kereste atıkları ile geri dönüştürülmüş metaller kullanarak inşasını 19 yılda tamamladığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki 10 katlı ağaç ev yandı.

Cumberland County itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

ABC News'e konuşan itfaiye sözcüsü Bobby Derossett, itfaiye ekipleri aldıkları ihbarın ardından olay yerine vardığında alevlere teslim olan ağaç evin "çoktan çökmüş olduğunu" ifade etti.

İtfaiye raporunda, alevleri kontrol altına almayı başaran ekiplerin yangının, ağaçlık alana yayılmasını engellediği de bildirildi.

Bazı haber kaynakları ise birkaç büyük ağacın üzerine yayılan, merdivenli, balkonlu ağaç evin 2012'den bu yana boş olduğu bilgisini paylaştı.

"The Minister's Tree House" isimli ağaç ev, yetkiler tarafından güvenli olmadığı uyarısı yapılana kadar turistler tarafından ziyaret ediliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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