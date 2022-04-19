ABD'de 32 yıl haksız yere hapis yatan mahkum serbest bırakıldı - Son Dakika

NEW ABD'nin California eyaletinde 32 yıldır cinayet suçlamasından hapis yatan kişi, masum olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.

18 ay süren incelemeler sonucunda masum olduğunun ortaya çıkmasıyla Joaquin Ciria hakkındaki suçlamalar düşürüldü ve davaya bakan yargıç mahkumun serbest bırakılmasına karar verdi.

San Francisco Bölge Savcısı Chesa Boudin, 61 yaşındaki siyahi Ciria'nın yalancı tanık ifadesi ve polisin görevi kötüye kullanması sonucu silahlı cinayetten mahkum edildiğini belirtti.

Savcı Boudin, "Ciria, işlemediği bir suçtan 30 yılı aşkın süredir hapis yattı. Bugün gecikmiş adaleti kutluyoruz ve diğer benzeri yanlış mahkumiyetleri geri almak için çalışmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ciria'nın, Boudin tarafından 2020'de potansiyel haksız mahkumiyet davalarını incelemek üzere kurulan Bölge Savcılığı Masumiyet Komisyonu'nun girişimiyle başlatılan yeniden soruşturmalar sonucunda beraatine hükmedilen ilk mahkum olduğu kaydedildi.

1990'da San Francisco'da bir ara sokakta tartıştığı bir kişiyi başından vurarak öldürmekten suçlu bulunan Ciria, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.