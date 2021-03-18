ABD'de 4 kadın hırsızın kasiyeri darp ettiği anlar kamerada - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletindeki bir restoranın kasasından para çalmaya çalışan kasiyer ile 4 müşteri arasında arbebede yaşandı. O anlar, sipariş vermek için bekleyen bir müşteri tarafından kayda alındı.

ABD'nin Florida eyaletindeki bir restoranın sipariş bölümünde yumruklar konuştu. Araçta sipariş vermreye çalışan 4 kadın restoran kasasındaki paraları çalmaya çalıştğı sırada kasiyerle sözlü tartışma yaşadı. Görevli kasiyerin kasadaki paraları korumak için direndiği sırada, 4 kadının saldırısına uğradı. O anlar, sipariş vermek için bekleyen bir müşteri tarafından kayda alındı.

PARALARI ALIP KAÇTILAR

Florida Palm Beach County Şerif Bürosu tarafından yapılan açıklamada, otomobille sipariş bölümünde bekleyen bir kadın müşterinin kasadaki paraları çalmak istediği sırada kasiyerin tepkisiyle karşılaşığını, daha sonra araçta bulunan 3 kadın ile birlikte kasiyerin saldırıya uğradığı ifade edildi. 4 kişinin daha sonra restoranın kasasında bulunan paraları alarak, olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kimliği belirsiz 4 kadın soyguncunun arandığı belirtildi.