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ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti
6 saat önce
ABD'nin birçok kentinde bir araya gelen Başkan Donald Trump karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına karşı eylemler düzenledi.
'Kadınlar Yürüyüsü', Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde bir araya gelen Başkan Donald Trump karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına karşı eylemler düzenledi.
Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü çeşitli kentlerde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:44
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