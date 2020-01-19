ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti - Son Dakika Dünya

ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti

6 saat önce

ABD'nin birçok kentinde bir araya gelen Başkan Donald Trump karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına karşı eylemler düzenledi. 'Kadınlar Yürüyüsü', Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılıyor

ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde bir araya gelen Başkan Donald Trump karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına karşı eylemler düzenledi.


Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü çeşitli kentlerde gerçekleştirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:44 
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