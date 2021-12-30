ABD'de 4 kişiyi öldüren saldırgan, kurbanların isimlerini yazdığı kitaplarında belirtmiş - Son Dakika

NEW ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 4 kişiyi öldüren silahlı saldırganın cinayet planını daha önce yazdığı kitaplarda anlattığı ortaya çıktı.

CNN'in araştırmasına göre, 27 Aralık'ta Denver şehrinde 4 kişiyi öldürdükten sonra polisin etkisiz hale getirdiği Lyndon James McLeod'un "Roman McClay" takma adıyla yazdığı "Yaptırım" isimli 3 serilik kitabında kurbanların gerçek kimliklerini kullandığı anlaşıldı.

47 yaşındaki saldırganın bir kitabında, polis kıyafetleri giyen Lyndon Macleod isimli karakterin Michael Swinyard isimli bir diğer karakteri Denver'daki bir adreste öldürdüğünü yazdığı tespit edildi. Adli tıp raporunda McLoad'ın öldürdüğü şahıslardan birinin adının Michael Swinyard olduğu doğrulandı.

Denver'daki olayda aynı gün öldürülen Alicia Cardenas isimli kadının da katilin kaleme aldığı başka bir kitabında aynı isimle cinayete kurban giden bir karakter olarak işlendiği kaydedildi.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 27 Aralık'ta çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Denver polisinin basın açıklamasında, daha sonra Lyndon James McLeod olduğu anlaşılan saldırganın kent merkezinde "bir dizi şiddet olayına" karıştığı, dört farklı bölgedeki çatışmaların saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtilmişti.

Denver polis şefi Paul Pazen salı günü McLeod'un "kolluk kuvvetlerinin radarında" olduğunu ve daha önce 2 defa soruşturma geçirdiğini doğrulamıştı.