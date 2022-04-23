ABD'de 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan evinde ölü bulundu - Son Dakika
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ABD'de 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan evinde ölü bulundu

23.04.2022 19:02
ABD'de 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan evinde ölü bulundu

NEW ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarında dün gerçekleşen ve 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının ölü bulunduğu açıklandı.

NEW ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarında dün gerçekleşen ve 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının ölü bulunduğu açıklandı.

DC Polis Şefi Robert Contee, düzenlediği basın toplantısında, 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının, polisin kapısına dayandığı sırada canına kıymış olabileceğini belirtti.

Washington DC Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, DCU kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği ve 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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