ABD'de 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan evinde ölü bulundu - Son Dakika

NEW ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarında dün gerçekleşen ve 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının ölü bulunduğu açıklandı.
DC Polis Şefi Robert Contee, düzenlediği basın toplantısında, 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının, polisin kapısına dayandığı sırada canına kıymış olabileceğini belirtti.
Washington DC Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, DCU kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği ve 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Kaynak: AA
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