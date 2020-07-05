ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" havai fişek gösterileriyle kutlandı - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" havai fişek gösterileriyle kutlandı.
ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi. New York'un simgelerinden Empire State Binası üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. California eyaletinin Los Angeles kentinin büyük bir bölümünde ise korona virüs salgını nedeniyle gösteriler iptal edilirken, kentin merkeze uzak bölgelerinde havai fişek gösterileri yapıldı.
Florida eyaletindeki Miami Gardens'ta yer alan Hard Rock Stadium'da düzenlenen havai fişek gösterisini ABD'liler araçlarından izlerken, Güney Dakota eyaletinde bulunan Rushmore Dağı Anıtı'nda düzenlenen gösteri gökyüzünü renklendirdi.
(İHA)