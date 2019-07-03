ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" hazırlıkları devam ediyor

- Detaylar WASHINGTON - ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolaysıyla düzenlenecek askeri geçit töreni için son hazırlıklar yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?