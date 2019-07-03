ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" hazırlıkları devam ediyor
8 dakika önce
- Detaylar WASHINGTON - ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolaysıyla düzenlenecek askeri geçit töreni için son hazırlıklar yapılıyor.
- Detaylar WASHINGTON - ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolaysıyla düzenlenecek askeri geçit töreni için son hazırlıklar yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37 Kaynak: AA
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