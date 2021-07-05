ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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Cincinnati polisinden Yarbay Lisa Davis, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz gecesi şehir merkezindeki Smale Parkı'nda silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonucu bir kişinin olay yerinde, bir kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan Davis, hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan birinin durumun ağır olduğunu belirtti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Saldırganın kimliğinin belirlenemediğini söyleyen Davis, saldırının rastgele mi yoksa bir hedefe yönelik mi gerçekleştirildiğinin bilinmediğini ifade etti.

Saldırının 400 ila 500 gencin bulunduğu parkta, havai fişek gösterisi sırasında gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.