ABD'de 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan saldırgana 117 suçlama - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan saldırgana 117 suçlama

27.07.2022 23:22
ABD'de 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan saldırgana 117 suçlama

ABD'nin Illinois eyaletindeki 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarını düzenlediği silahlı saldırı ile kana bulayan Robert E. Crimo'nun 21 kez birinci derece cinayet olmak üzere 117 suçlama yöneltildi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarını düzenlediği silahlı saldırı ile kana bulayan Robert E. Crimo'nun 21 kez birinci derece cinayet olmak üzere 117 suçlama yöneltildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta 4 Temmuz'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış, 7 kişiyi öldürmüş, 39 kişiyi de yaralamıştı. Saldırının ardından polis tarafından yakalanan saldırgana, öldürdüğü her kurban için 3 kez toplamda 21 kez birinci derece cinayet suçlaması olmak üzere toplamda 117 suçlama yöneltildi.

Crimo'ya yöneltilen suçlar arasında, mermi, mermi parçası veya şarapnelin isabet ettiği her kurban için 48 adet cinayete teşebbüs ve 48 adet ateşli silahla ağır cezayı gerektiren müessir fiil suçlaması yer alıyor.

Illinois Eyaleti Başsavcısı Eric Rinehart yaptığı açıklamada, "Bugün büyük jüriye delil sunan kolluk kuvvetlerine ve savcılara teşekkür etmek istiyorum. Soruşturmamız devam ediyor ve uzmanlarımız, bugün 117 suç davası açılmasına neden olan bu suçtan etkilenen herkese destek olmak için gece gündüz çalışıyor" dedi.

Crimo'nun 3 Ağustos'ta yerel saatle saat 11.00'de mahkemeye çıkması bekleniyor.

Crimo, başlangıçta 7 kez birinci derece cinayetle suçlanmıştı. Saldırıdan iki gün sonra yapılan ilk duruşmada Crimo suçunu itiraf etmiş ve kalabalığın üzerinde 80 elden fazla ateş ettiğini ifade etmişti.

Crimo'ya şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verilmesi bekleniyor

Illinois'ta idam cezasının uygulanmaması nedeniyle Crimo'nun şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
ABD'de 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan saldırgana 117 suçlama ABD'de 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan saldırgana 117 suçlama ABD Büyükelçiliği'nden şehit Türk askerleri için taziye mesajı (2) ABD Büyükelçiliği'nden şehit Türk askerleri için taziye mesajı (2) Fed Başkanı Powell: 'ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum' Fed Başkanı Powell: 'ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum'
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan saldırgana 117 suçlama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:05 Yunanistan basını, Türk ve Yunan ordularını kıyasladı: Türk tarafı ağır basınca farkın eskiye göre kapandığını yazdılar
23:01 ABD'nin önce teröristler sonra da şehitlerimiz için taziye mesajı paylaşmasına Bakan Soylu'dan ağır tepki: Samimi değil
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
21:53 Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 23:41:28. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan saldırgana 117 suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement