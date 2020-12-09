ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası - Son Dakika

ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası

09.12.2020 11:13
ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası, System.String[]

ABD'nin Georgia eyaletinde 450 gram ile prematüre olarak dünyaya gelen Charlie Smith'in 3 yıllık tedavisi sona erken, tedavi gördüğü hastane tedavinin bitmesinin ardından Smith'e mezuniyet töreni düzenledi.

ABD'nin Georgia eyaletinde 450 gram ile prematüre olarak dünyaya gelen Charlie Smith'in 3 yıllık tedavisi sona erken, tedavi gördüğü hastane tedavinin bitmesinin ardından Smith'e mezuniyet töreni düzenledi.

ABD'nin Georgia eyaletinin Powder Springs kentinde, 3 yıl önce 450 gram ağırlığında erken doğan Charlie Smith için doktorlar yüzde 50 yaşam şansı verdi.prematüre olarak dünyaya gelen Charlie Smith'in akciğerleri dahil olmak bir çok organı gelişmemesi nedeniyle 328 gün yatarak, geri kalan 2 yıllık zamanda da evinde tedavi gördü. Zaman içinde yapılan tedavilere cevap veren Smith'in geçtiğimiz ay taburcu olduğu öğrenildi. Powder Springs Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları ise Smith için 3 yıllık tedavinin bitmesi nedeniyle "tedaviden mezun" töreni düzenledi. Smith'in yaşadığı şehirde geçit töreni düzenlenirken, Charlie mezuniyet sertifikası aldı.


ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası
ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası
ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası
ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası
ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası
ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası

Amerika Birleşik Devletleri, Hastane, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de 450 gram doğan prematüre bebeğe tedaviden mezuniyet sertifikası - Son Dakika Dünya


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