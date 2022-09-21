ABD'de 47 kişi Kovid-19 yardımlarında dolandırıcılıkla suçlanıyor - Son Dakika
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ABD'de 47 kişi Kovid-19 yardımlarında dolandırıcılıkla suçlanıyor

21.09.2022 11:10
ABD'de 47 kişi Kovid-19 yardımlarında dolandırıcılıkla suçlanıyor

ABD'de 47 kişi Kovid-19 salgını sırasında sunulan yardımlarda dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle suçlanıyor.

ABD'de 47 kişi Kovid-19 salgını sırasında sunulan yardımlarda dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle suçlanıyor.

BBC'de yer alan habere göre, şüpheliler salgın sırasında ihtiyacı olan çocuklara besin servisi yapılması için sağlanan bir hükümet yardım programından 250 milyon dolar çalmakla suçlanıyor.

Minnesota'da faaliyet gösteren Feeding Our Future adlı kar amacı gütmeyen kuruluş komployu düzenlemekle suçlanırken, 47 şüphelinin söz konusu paraları mülklere, arabalara ve lüks ürünlere harcadığı iddia ediliyor.

FBI Direktörü Christopher Wray, bu "korkunç komplonun" şimdiye kadar ortaya çıkarılanların en büyüğü olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şüphelilerin "gerçekte var olmayan çocuklara yemek servisi yaparak" fatura düzenledikleri iddia edildi.

Şüphelilerin kurdukları sahte dağıtım ağıyla binlerce çocuğa yemek servisi yapıldığı imajı oluşturduğu iddia edildi.

Feeding Our Future'ın kurucusu Aimee Bock, dolandırıcılık iddialarını reddetti.

Sanıklar dolandırıcılık, kara para aklama ve rüşvet gibi suçlamalarla karşı karşıya.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de 47 kişi Kovid-19 yardımlarında dolandırıcılıkla suçlanıyor - Son Dakika

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