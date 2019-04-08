Son Dakika Haberleri: ABD'de 5,2 Metre Uzunluğunda Piton Yakalandı

ABD'de 5,2 Metre Uzunluğunda Piton Yakalandı

52 dakika önce

ABD'nin Florida eyaletinde uzunluğu 5,2 metreyi bulan ve 73 yumurta taşıyan Birmanya pitonu yakalandı.

ABD'de 5,2 Metre Uzunluğunda Piton Yakalandı, System.String[]
ABD'nin Florida eyaletinde uzunluğu 5,2 metreyi bulan ve 73 yumurta taşıyan Birmanya pitonu yakalandı.

CNN'de yer alan habere göre, araştırmacılar yaklaşık 64 kilogram ağırlığında ve 5,2 metre uzunluğunda olan pitonun Florida'nın güneyindeki Everglades bölgesinde bulunduğunu bildirdi.

Vücudunda 73 yumurta bulunan pitonun aslında Güney Asya'ya özgü olduğunu ifade eden bilim adamları, Everglades bölgesindeki tropik iklimin pitonlar için çok uygun olduğunu kaydetti.

Yaban hayatı yetkilileri, Miami dışında bataklıklarda yaklaşık 100 bin pitonun yaşadığının tahmin edildiğini belirterek bu yılanların nüfusunun kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etti.

Yakalanan pitonun bazı araştırmalar için kullanılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:29 Kaynak: AA

Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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