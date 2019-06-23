Son Dakika Haberleri: ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem
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ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem

43 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:10 Kaynak: AA
Merkez, California, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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