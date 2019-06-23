ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem
43 dakika önce
ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:10 Kaynak: AA
ABD'nin California
eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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